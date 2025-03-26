В России впервые пройдет конференция AAOIFI по исламским финансам на KazanForum 2025

На международном форуме KazanForum 2025 впервые в России состоится конференция AAOIFI «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству». Ранее это мероприятие традиционно проводилось в Бахрейне. Его проведение в России приурочено к 35-летию дипломатических отношений между странами.

AAOIFI занимается разработкой стандартов по исламским финансам, и на конференции будут обсуждаться механизмы их адаптации к российскому законодательству. По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, перевод стандартов ведется уже около пяти лет, однако для их полноценного применения в России требуется внесение изменений в налоговый кодекс и другие законодательные акты.

«В Бахрейне находится AAOIFI – «дочка» Исламского банка развития, которая разрабатывает стандарты по исламским финансам. Сегодня нам нужно понять, как они, с учетом действующего законодательства, могут найти свое применение в России, как нам приводить адаптацию. – объясняет Минуллина. – Эти стандарты на протяжении порядка пяти лет мы переводим с арабского языка, но их адаптация – сложная задача, которая должна решаться поступательно, необходимо внесение изменений в налоговый кодекс и другие базовые документы».

Конференция объединит ведущих мировых экспертов в области исламского банкинга. Среди участников ожидаются председатель AAOIFI шейх Ибрагим Бен Халифа Аль Халифа, исламский ученый шейх Мухаммад Таки Усмани, Раис Татарстана Рустам Минниханов, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, старший вице-президент ПАО Сбербанк Олег Ганеев, представители Центробанка РФ и Минфина РФ.

Организаторами выступают AAOIFI, Агентство инвестиционного развития Татарстана и Министерство экономики Республики Татарстан, а стратегическим партнером – ПАО Сбербанк. Оператором конференции является Фонд «Росконгресс».