Гладков заявил о формировании в Белгородской области второго полка теробороны

Результат обстрела поселка Уразово в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области идет формирование уже второго по счету полка территориальной обороны. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, организованного в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница приграничного Волоконовского района поинтересовалась у губернатора, почему, по имеющейся у нее информации, добровольцам не выдают ни удостоверений, ни формы, а, напротив, «говорят, что людей уже набрали».

Гладков в ответ заметил, что недавно обсудил формирование второго полка теробороны с главой района Сергеем Бикетовым. Кроме того, по его словам, форма и другие предметы экипировки выдаются желающим не сразу, так как доброволец должен подтвердить серьезность своих намерений. «<…> еще раз повторю: для этого нужно доказать право своего участия», — пояснил он.

Upd. (00.18): Формирование батальонов территориальной обороны Вячеслав Гладков анонсировал еще в начале декабря 2022 года. В их состав должны были войти местные жители, которые имеют боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

В мае, после первого рейда диверсионной группы со стороны Украины, губернатор рассказал о создании семи батальонов теробороны. В начале августа части добровольцев передали ручное огнестрельное оружие, антидроновые ружья и машины марки «УАЗ».