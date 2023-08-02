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Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
Оружие выдали добровольцам территориальной самообороны Белгородской области, сообщает ТАСС.
Бойцам теробороны вручили автоматы, ружья против дронов и машины марки УАЗ. Кроме того, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.
«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», – сказал на вручении губернатор Вячеслав Гладков.
По данным агентства, в состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тысяч человек, на границе с Украиной были созданы 7 батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.
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