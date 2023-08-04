Бойцы новых именных батальонов Татарстана проходят слаживание на Урале и Дальнем Востоке

Сформированные в Татарстане три новых именных батальона сейчас проходят боевое слаживание в разных регионах России. Мотострелковый и артиллерийский батальоны обучаются на полигоне в Оренбургской области, танковый – на Дальнем Востоке.

«Татар-информ» побывал на полигоне, где проходят боевое слаживание бойцы батальонов Кузнецова и Ахтямова.

Инструктор Волк рассказал нам, как бойцы артиллерийского дивизиона имени Бориса Кузнецова изучают работу расчетов и командиров на закрытой огневой позиции.

«Обучаем парней работе с точками наводки. Их упорный труд показывает, что бойцы готовы учиться. Они прекрасно понимают – все то, что мы даем им сейчас, пригодится для выполнения боевых задач и сохранения личного состава. При обучении мы опираемся на опыт бойцов из зоны СВО», – сказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он также отметил, что корректировку огня с воздуха ведут беспилотники. Они дают координаты для поражения условного противника.

«По легенде учений, позиции противника были обнаружены при помощи беспилотников "Орлан-10’’. Для уничтожения противника выдвинулись 122-мм гаубицы Д-30», – объяснил инструктор.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Командир мотострелкового батальона имени Сабира Ахтямова Геннадий отметил, с каким упорством татарстанские военнослужащие вникают в обучение, и рассказал о тренировках, которые проходят бойцы.

«Сейчас наши парни усиленно тренируются, чтобы потом применить эти навыки в бою. Они проходят курсы боевых стрельб, ночных стрельб, вождения боевой техники, проходят общее слаживание. Не все дается нашим парням легко и просто, но они берут упорством. Со временем, под руководством опытных инструкторов и командиров, они делают успехи», – сказал он.

По словам командира батальона, настрой у бойцов боевой. В ближайшее время они отправятся на передовую.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стало известно о танковом батальоне, которому присвоено имя Героя России Дамира Исламова, артиллерийском батальоне, который назвали в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, и о мотострелковом батальоне, названном именем Героя Советского Союза Сабира Ахтямова.