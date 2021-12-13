Гинцбург: Омикрон-штамм Covid-19 может вытеснить «дельту»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» быстро вытесняет «дельту» в ЮАР. Таким же образом ситуация может развиваться и в других странах, рассказал РИА Новости директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет, и довольно быстро. Поэтому все возможно», — подчеркнул он.

По данным ВОЗ, «омикрон» выявлен уже в 63 странах мира. Первые два случая заражения им в России были зафиксированы 6 декабря. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен у прибывших из Южно-Африканской республики. Оба пациента привились до заражения, поэтому болезнь протекает у них в легкой форме.

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с «омикроном». Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал подготовиться к развертыванию обсерваторов.