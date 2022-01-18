Гинцбург: Нет никаких научных предпосылок для завершения пандемии на «омикроне»

Научных предпосылок для окончания пандемии коронавирусной инфекции на штамме «омикрон» нет, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что пока не будет достигнут необходимый уровень иммунизации, эпидемия будет продолжаться.

«То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок. Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара», — цитирует руководителя центра ТАСС.

Он обратил внимание на то, что если процесс вакцинации в мире затянется, то людям придется проходить ревакцинацию несколько раз или неоднократно переболеть коронавирусом, чтобы в их организме выработались антитела, которые смогут обеспечить защиту от новых мутаций.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян предположил, что этот штамм условно можно будет считать спасением от пандемии, если верно предположение, что вызываемое им заболевание проходит в легкой форме.

12 января российский лидер Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.