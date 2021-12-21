Иммунолог: штамм «омикрон» может стать возможным спасением от пандемии

Новый штамм «омикрон» условно можно будет считать спасением от пандемии, если верно предположение, что вызываемое им заболевание проходит в легкой форме, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян в интервью «Известиям».

«То, что он быстрее передается — это точно. Но теоретически он может вызывать как более легкий, так и более тяжелый Covid-19. Если заболевание, вызванное „омикроном“, будет протекать в легкой форме, его условно можно будет считать спасением», — поделился специалист.

По его словам, вариант коронавируса «омикрон» пока малоизвестен, и делать выводы о том, что этот вариант вируса является живой вакциной, пока преждевременно, пояснил Арег Тотолян.

Людей, у которых выделен вирус, пока немного, чтобы делать даже предположения. И нужно как минимум несколько сотен наблюдений. Данные зарубежных исследований нельзя механически перенести на российскую популяцию, подчеркивает иммунолог.

«Эти данные, касающиеся штамма „омикрон“, получены на популяции и на тех штаммах, которые циркулируют, допустим, в ЮАР. А у нас свои особенности. И по населению, и по штамму», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав включил вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок.