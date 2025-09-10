Гимны, викторины, ГТО и мастер-классы: чем запомнится день выборов в Менделеевске

В Единый день голосования, 14 сентября, избирательные участки в Менделеевском районе станут не только центрами голосования, но и площадками для культурных и общественных инициатив.

Утро начнется в Детской школе искусств Менделеевска: в 07:00 здесь избирательный участок откроется гимнами в живом исполнении под аккомпанемент оркестра «Наигрыш». Уже в 09:30 свой выбор сделает творческий коллектив «Вдохновение и Купанча», а позже к ним присоединятся «Тихоновские зори» в селе Тихоново (10:00), ансамбль «Теремшур» в деревне Енабердино (11:00), коллектив «Сэйлэн» в Псеево (11:00) и «Вечерушки» в селе Ижевка (13:00).

Особым событием станет голосование участника Великой Отечественной войны Зайнака Аглиевича Аглиева в селе Бизяки (10:00). В этот же день на участки придут представители волонтерских объединений «Мы вместе», «СВОих не бросаем», «Тепло из дома» (с 09:00 до 11:00), а также председатель Совета ветеранов района, заслуженный врач Татарстана Хабибулла Ахмедов (09:00).

Семейный акцент в мероприятиях сделает голосование многодетной семьи Семяковых в деревне Ильнеть (09:00).

Не обойдется и без спортивной и просветительской программы. В спортивном комплексе «Батыр» с 07:00 до 20:00 будут организованы сдача норм ГТО и медицинские измерения – давления, роста и веса. А в культурно-выставочном центре «Атмосфера» с 14:00 до 16:00 пройдут мастер-классы и викторина для всей семьи «Будущее страны».

Таким образом, выборы в Менделеевском районе станут не только важным политическим событием, но и днем единения, культурных инициатив, семейных встреч и народного творчества.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).