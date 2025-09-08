Единый день голосования в Нижнекамске: бесплатный проезд, ярмарки и подарки

В воскресенье, 14 сентября, с 7 до 20 часов нижнекамцы примут участие в выборах Раиса Татарстана и депутатов местных представительных органов. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата совета Нижнекамского муниципального района Ришат Нафиков.

Всего в районе почти 200 тысяч избирателей. Для голосования организованы 115 постоянных и 2 временных избирательных участка. В 17 поселениях района – 160 одномандатных округов, включая 13 в Нижнекамске. Еще 13 депутатов в городе будут выбраны по партийным спискам. В сумме предстоит избрать 173 депутата.

В Единый день голосования будет работать система «Мобильный избиратель». До 10 сентября каждый житель Татарстана может подать заявление о голосовании на удобном участке, включая оформление через Госуслуги, МФЦ и территориальные комиссии. Также 14 сентября можно проголосовать на дому – при невозможности лично прийти на участок по состоянию здоровья или другим уважительным причинам.

Особое внимание уделено молодежи: нижнекамцы, голосующие впервые, получат подарки. Для маломобильных избирателей доступны волонтеры, которые помогут на участке.

В этот день проезд на всех городских маршрутах – автобусах и трамваях – будет бесплатным.

Но выборы в Нижнекамске – это не только голосование. На участках развернут культурно-патриотические праздники: запланированы концерты творческих коллективов, выставки, мастер-классы и спортивные мероприятия. С утра откроются буфеты со свежей выпечкой, горячими напитками и соками.

Традиционно в день выборов организуют сельскохозяйственные ярмарки с продукцией от местных фермеров и самозанятых – овощи и другие продукты по доступным ценам. В ряде поселений пройдут акции поддержки бойцов СВО: мастер-классы по плетению маскировочных сетей, сбор посылок, благотворительные выставки.

Для семей и детей подготовлены спортивные и культурные активности: семейные старты, шахматные турниры, «Эстафета чемпионов», катание на пони, баскетбольные, боксерские и дзюдо-турниры, волейбольные и футбольные матчи.

Также нижнекамцы смогут участвовать в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга с розыгрышем 11 iPhone 16 и двух автомобилей Sollers ST8, а муниципальный конкурс подарит более 100 призов.

14 сентября присоединится и «Движение первых»: в школах и колледжах пройдут выборы ученических советов, что формирует у детей правильное отношение к выборам и общественной активности.

Приоритетной задачей остается безопасность: все помещения под избирательные участки защищены, бригады скорой помощи работают в приоритетном порядке, рядом с участками будут «Точки здоровья», передвижной флюорограф и вакцинация от гриппа.

«Выборы – это не только значимое политическое событие, это осознанный выбор каждого жителя Татарстана, который определяет наше будущее на пять лет. Приходите 14 сентября на участки, чтобы стать частью большого праздника!» – подчеркнул Ришат Нафиков.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).