«Выборы – это праздник»: в Альметьевске проголосовавших ждет бесплатный проезд и концерт

В Альметьевске в единый день голосования для горожан подготовили не только избирательные участки, но и целую праздничную программу. Все проголосовавшие смогут бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. Для этого избирателям будут выдавать специальные браслеты, дающие право на бесплатный проезд.

В рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей Альметьевска ждет насыщенная культурная и спортивная программа: выступления творческих коллективов, выставки и мастер-классы, спортивные игры, ярмарка ремесленников с изделиями ручной работы и фермерские ряды с местными продуктами.

Завершит праздничный день большой концерт в городском парке, где выступит народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Анвар Нургалиев.

Кроме того, проголосовавшие смогут воспользоваться скидками и бонусами, которые будут действовать не только в день выборов, но и в течение следующей недели.

На избирательных участках будут работать «Точки здоровья», где все желающие смогут пройти медицинские консультации, проверить здоровье и сделать прививки.

«Призываем всех жителей города проявить активную гражданскую позицию, принять участие в выборах и воспользоваться всеми возможностями, созданными для комфортного и полезного времяпровождения! Выборы – это праздник, и мы хотим, чтобы жители города почувствовали это настроение», – отметили в администрации Альметьевского района.