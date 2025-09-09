В Высокогорском районе организуют пункты вакцинации от гриппа на избирательных участках

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

В Высокогорском районе в дни голосования организуют пункты вакцинации против гриппа. Соответствующее поручение дал глава района Равиль Хисамутдинов.

Такое решение позволит жителям совместить исполнение гражданского долга с заботой о здоровье, без необходимости дополнительно посещать поликлинику. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Главврач Центральной районной больницы Айрат Гайфуллин сообщил на деловом понедельнике, что в эпидемиологическом сезоне 2024–2025 годов грипп составил 12,9% от всех респираторных заболеваний. Для прививочной кампании будут использоваться препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-м».

Медики напоминают: особенно важно защитить от гриппа детей, пожилых, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Грипп, как правило, начинается внезапно – с резкого повышения температуры до 38–40 °С, сухого кашля или першения в горле, озноба, болей в мышцах, головной боли. Насморк чаще всего появляется спустя несколько дней после снижения температуры, а кашель может сопровождаться болью за грудиной.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).