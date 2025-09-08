В Единый день голосования бугульминцы выберут дороги для ремонта в 2026 году

Фото: пресс-служба Буульминского района РТ.

14 сентября в Бугульме пройдет Единый день голосования. Жителям предстоит выбрать Раиса Республики Татарстан и 161 депутата местного самоуправления. Кроме того, впервые горожане смогут проголосовать за дороги, которые будут включены в программу капитального ремонта.

На избирательных участках избирателям вместе с бюллетенями выдадут специальные бланки. В них нужно будет вписать улицу или участок дороги, который, по мнению жителей, требует ремонта в первую очередь.

«Благодаря всеобщему голосованию сформируется "народный рейтинг" дорог, который соответствует запросам жителей и позволит увидеть самые наболевшие участки. Поскольку в выборах участвует большинство, "народный рейтинг" дорог становится более легитимным», – отметил Дамир Фаттахов.

Список, составленный по итогам народного голосования, станет основой для формирования программы капремонта на 2026 год.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).