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Общество 19 января 2025 14:30

Гидрометцентр Татарстана опять предупреждает о гололеде и гололедице

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Гидрометцентр Татарстана опять предупреждает о гололеде и гололедице
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 20 января, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем понедельника местами по республике, включая Казань, образуется гололед. Кроме того, на дорогах сохранится гололедица, кое-где она будет сильной.

Температура воздуха в ночные часы составит по региону от 2 до 7 градусов ниже нуля (в столице РТ — от -2 до -4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане пока сохранится неустойчивая погода.

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