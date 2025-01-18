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На Крещение в Татарстане ожидается туман и сильная гололедица
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
Завтра, 19 января, в Татарстане опять произойдет ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В частности, ночью и утром воскресенья местами по республике, включая Казань, опустится туман.
Кроме того, как в темное, так и в светлое время суток возможно образование гололеда. На дорогах — гололедица, местами сильная.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца недели в регионе сохранится неустойчивая погода.
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