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Общество 18 января 2025 13:09

На Крещение в Татарстане ожидается туман и сильная гололедица

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На Крещение в Татарстане ожидается туман и сильная гололедица
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 19 января, в Татарстане опять произойдет ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В частности, ночью и утром воскресенья местами по республике, включая Казань, опустится туман.

Кроме того, как в темное, так и в светлое время суток возможно образование гололеда. На дорогах — гололедица, местами сильная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца недели в регионе сохранится неустойчивая погода.

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