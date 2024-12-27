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Синоптики предупредили о мороси и сильном ветре в Татарстане
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В пятницу, 27 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны мокрый снег, морось и снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Местами ожидается гололед, сильная гололедица. Поднимется сильный юго-западный, западный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −8 до −3, а днем потеплеет до −4 — +1 градуса.
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