Синоптики предупредили о мороси и сильном ветре в Татарстане

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В пятницу, 27 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны мокрый снег, морось и снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Местами ожидается гололед, сильная гололедица. Поднимется сильный юго-западный, западный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −8 до −3, а днем потеплеет до −4 — +1 градуса.