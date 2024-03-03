Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гидрометцентр РТ: Март в Татарстане выдастся менее снежным, чем обычно
Гидрометцентр Татарстана распространил месячный прогноз погоды на март по территории республики.
Средняя температура воздуха в регионе будет около климатической нормы. Для Татарстана мартовская норма равняется -4,2 градуса, а для Казани — -3,3 градуса.
Месячное количество осадков при этом ожидается ниже климатической нормы (для региона она составляет 28 миллиметров, а для его столицы — 38 миллиметров).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что эта зима в Казани выдалась очень снежной. К 21 февраля с улиц города вывезли почти 1,7 млн тонн снега.
Стоит отметить, что метеорологи Татарстана предупредили о большом разбросе температур в начале марта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»