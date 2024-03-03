Гидрометцентр РТ: Март в Татарстане выдастся менее снежным, чем обычно

Фото: @ Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана распространил месячный прогноз погоды на март по территории республики.

Средняя температура воздуха в регионе будет около климатической нормы. Для Татарстана мартовская норма равняется -4,2 градуса, а для Казани — -3,3 градуса.

Месячное количество осадков при этом ожидается ниже климатической нормы (для региона она составляет 28 миллиметров, а для его столицы — 38 миллиметров).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что эта зима в Казани выдалась очень снежной. К 21 февраля с улиц города вывезли почти 1,7 млн тонн снега.

Стоит отметить, что метеорологи Татарстана предупредили о большом разбросе температур в начале марта.