Казань побила рекорд по вывозу снега аномально снежного сезона 2010-2011

С начала зимы с улиц Казани вывезли почти 1,7 млн тонн снега. Это больше, чем за зиму 2010-2011 годов, когда из города вывезли 1,65 млн тонн снега. Также с начала зимнего сезона 2023/2024 на обработку дорог ушло 61,1 тыс.тонн противогололедных материалов.

При этом, как сообщает мэрия столицы РТ, только за последние сутки 19-20 февраля с улиц убрали почти 34 тыс. тонн снега. Из них на снегоплавильные пункты отвезли 9,8 тыс. тонн, а на места временного складирования – 24,2 тыс. тонн. На дорогах работали 1035 единиц техники и 758 дорожных рабочих, а также было израсходовано 0,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Днем 21 февраля осадков в виде снега не ожидается. В этот день в уборке снега задействуют 488 единиц техники и 737 дорожных рабочих.

Напомним, в январе 2024 на столицу РТ обрушился мощный циклон «Эфталия», и всего за пять дней с 17 по 22 января выпало 49 мм осадков, а это 106% от месячной нормы.

С 17 января по 2 февраля в городе действовал план «Буран», дороги убирались в усиленном режиме: в среднем в сутки выходило 1075 единиц техники и 766 дорожных рабочих. В итоге вывезли 628,9 тыс. тонн снега, для обработки дорог потратили 12,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

Причем за весь январь выпало 76,5 мм осадков при норме 46 мм (166% от месячной нормы), вывезено 706,7 тыс. тонн снега, израсходовано 22 тыс. тонн противогололедных материалов.

С начала февраля выпало 42 мм осадков при норме 37 мм (113% от месячной нормы), вывезено 613,8 тыс. тонн снега, израсходовано почти 12 тыс. тонн противогололедных материалов.