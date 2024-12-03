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Гидрометцентр РФ спрогнозировал теплую, но «неоднородную» зиму
Наступившая зима на европейской части территории России будет теплой, хотя кроме оттепелей возможны и периоды сильных морозов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.
«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы, <…> преобладать будет более мягкая погода», — отметил метеоролог, уточнив, что этот прогноз относится к европейской части страны.
«В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5–10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы», — пояснил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что декабрь в Приволжском федеральном округе окажется аномально теплым, а количество осадков в виде твердого снега будет примерно соответствовать норме.
По информации Гидрометцентра РТ, начало декабря в Татарстане будет теплее нормы на три градуса, а первый зимний месяц в целом — на один.
Подробнее о погоде, установившейся в республике на данный момент, читайте в материале «Татар-информа» «Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит.
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