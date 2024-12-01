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Общество 1 декабря 2024 21:58

Начало декабря в Татарстане окажется на три градуса теплее нормы

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Начало декабря в Татарстане окажется на три градуса теплее нормы
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде декабря будет на три градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 декабря равняется -7,4 градуса, а для Казани — -6,4 градуса. Таким образом, средние температуры составят -4,4 и -3,4 градуса соответственно.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что в целом на протяжении декабря температуры в Татарстане будут выше климатической нормы, а осадки не отклонятся от нее.

По информации Гидрометцентра РФ, декабрь окажется теплее нормы и в остальных регионах Приволжского федерального округа.

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