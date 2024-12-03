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Татарстанцев предупредили о тумане, порывистом ветре и снеге
Во вторник, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы пройдут мокрый снег и морось, в светлое время суток существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ночью и утром на Татарстан опустится туман, а днем может усилиться ветер. Его порывы будут составлять 5-10 м/с, местами до 13 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от −3 до 0 градусов, днем поднимутся до 0 — +3. На дорогах возможно образование гололедицы.
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