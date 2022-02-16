«Гибнут из-за беспечности взрослых»: в ГИБДД РТ назвали главные причины ДТП с детьми

С начала года на дорогах Татарстана уже произошло 25 ДТП с участием детей и подростков, в которых два ребенка погибли, еще 26 получили травмы различной степени тяжести. Кто чаще всего виноват в трагедиях на дорогах, рассказал начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Именно нарушение правил дорожного движения водителями, по словам Рамиля Ахтамзянова, стали причиной большинства ДТП, в которых пострадали дети.

«С начала года из-за нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения зарегистрированы 21 ДТП, в которых два ребенка погибли и 22 получили ранения. За аналогичный период прошлого года по этой причине произошло 21 ДТП, в которых травмы получили 22 ребенка, трое детей погибли», – отметил Рамиль Ахтамзянов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевском районе водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП 15-летняя пассажирка корейского авто от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Татарстана

Трагедии на дороге происходят и по вине юных пешеходов

По словам начальника отдела пропаганды БДД, случается, что дорожно-транспортные происшествия происходят по неосторожности самих детей. С начала этого года по вине юных участников дорожного движения произошло 6 ДТП, в которых один ребенок погиб и двое детей получили травмы.

Причинами трагедий на дороге становится невнимательность – чаще всего юные пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, не смотрят по сторонам или пренебрегают соблюдением правил дорожного движения.

«Трагический случай произошел 9 января на проспекте Дружбы Народов в Набережных Челнах. Водитель автомобиля «Жигули» не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 15-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. К сожалению, мальчик погиб», – объяснил Рамиль Ахтамзянов.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Татарстана

Автокресло может спасти жизнь маленькому пассажиру авто

Ситуация с количеством ДТП, в которых гибнут дети-пассажиры, по словам начальника отдела пропаганды БДД, остается напряженной. С начала года уже произошло 13 ДТП с участием малышей – один ребенок погиб, еще 15 получили травмы.

По сравнению с таким же периодом прошлого года, отмечают в республиканской Госавтоинспекции, наблюдается рост количества травмированных в ДТП детей – в январе 2021 года жертвами ДТП стали 14 несовершеннолетних. В подавляющем числе случаев дети гибли в ДТП из-за халатности взрослых, которые перевозили их не по правилам.

«Ярким примером является случай, который произошел 13 ноября в Елабужском районе республики. В результате столкновения двух автомобилей погиб 4-месячный малыш. Позже выяснилось, что ребенок в момент ДТП находился на руках у мамы, несмотря на то что в автомобиле было установлено детское автокресло», – подчеркнул Ахтамзянов.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Татарстана

Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана еще раз напомнил, что детей до семи лет водители должны перевозить только в специальных автокреслах, а также подчеркнул, что детское автокресло – надежный и проверенный способ защитить жизнь и здоровье ребенка в момент ДТП или неожиданного маневра.

«Эффективность применения детских автокресел очевидна, что также подтверждается многочисленными исследованиями. Использование детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%», – привел данные статистики Рамиль Ахтамзянов.

Ахтамзянов вспомнил один из последних случаев, когда автокресло спасло жизнь маленькому пассажиру. ДТП произошло 2 января на трассе Казань – Ульяновск. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Hyundai и Lexus.

В корейском автомобиле находился годовалый мальчик. Ребенок был в автокресле, что спасло его жизнь и помогло избежать серьезных травм.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Татарстана

В конце беседы начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД Татарстана Рамиль Ахтамзянов напомнил, что уже скоро у школьников начнутся весенние каникулы. В этот период ребятам и их родителям нужно быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Сложные погодные условия, снежные заносы и гололедица усложняют дорожную ситуацию. Часто из-за метели и ранних сумерек водители не успевают увидеть маленького пешехода на дороге.

Чтобы стать заметнее в темное время суток, детям стоит носить на одежде световозвращающие элементы.

«Сохранить жизни и здоровье детей – главная обязанность взрослых», – подытожил Рамиль Ахтамзянов.