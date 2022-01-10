Спешил на день рождения мамы – подробности гибели подростка в смертельном ДТП в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах похоронили 15-летнего подростка, которого накануне насмерть сбил автомобиль. Друзья погибшего и очевидцы ДТП уверены, что мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но официальные источники дают несколько иную информацию. Подробности трагедии в репортаже ИА «Татар-информ».

Жители 58-го челнинского комплекса считают неудивительным, что трагедия произошла именно на этом перекрестке. По их словам, освещение здесь плохое

Фото: chelny-izvest.ru

Утром вернулся из лингвистического лагеря

У 15-летнего Альберта из Набережных Челнов были грандиозные планы на будущее, он занимался изучением английского языка, встречался с девушкой, но накануне вечером его жизнь трагически оборвалась. Подростка насмерть сбила машина.

«Альберт был добрым, отзывчивым, светлым человеком. Всегда помогал, поддерживал. Он учился в восьмом классе, в будущем мечтал стать инженером», – рассказывают близкие друзья Альберта.

Как рассказали ребята, только вчера утром Альберт вернулся из лингвистического лагеря, там он пробыл неделю. Днем мальчик пошел со своими приятелями в кино, ближе к вечеру возвращался домой – у его мамы вчера был день рождения. На перекрестке двух проспектов – Московского и Дружбы Народов – возле местного торгового центра Альберт собирался перейти дорогу. Очевидцы рассказали, что он шел на зеленый сигнал светофора, в этот момент на него вылетели «Жигули».



«Я шел мимо. Те, кто были там, говорили, что мальчик дышал, а спустя время я узнал, что он скончался», – рассказал один из очевидцев трагедии Ильдан.

Прибывшим на место медикам скорой помощи осталось лишь констатировать смерть подростка. Случившееся сильно шокировало друзей и близких Альберта. Мальчик был старшим ребенком, в семье растут еще двое детей.

«Невозможно сдержать слез. Недавно, в ноябре, Альберту исполнилось 15 лет. Очень жаль, что он так рано от нас ушел», – вспоминает погибшего близкая родственница Альберта.

«Очень опасный перекресток»

Жители 58-го челнинского комплекса считают неудивительным, что трагедия произошла именно на этом перекрестке. По их словам, освещение здесь плохое.

«Это очень опасный перекресток, люди постоянно куда-то бегут на запрещающий сигнал светофора, машины то и дело выскакивают – тоже на красный», – отметила жительница автограда Елена.

У следствия несколько иная версия случившегося – по информации Следственного комитета, подросток переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, а водитель «Жигулей», по всей видимости, хотел проскочить перекресток на мигающий желтый.

За рулем «копейки» находился 22-летний челнинец. Пользователи соцсетей рассказали, что не раз видели как парень на своем автомобиле нарушал ПДД и гонял по городским дорогам Фото: chelny-biz.ru

За рулем «копейки» находился 22-летний челнинец. Пользователи соцсетей рассказали, что не раз видели как парень на своем автомобиле нарушал ПДД и гонял по городским дорогам.

После случившегося водителя «Жигулей» задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Сегодня Альберта похоронили на челнинском кладбище.