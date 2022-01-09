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Ру Тат
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Происшествия
9 января 2022  19:01
Полина Шевчук

В Челнах легковушка вылетела на красный и насмерть сбила подростка

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Страшное ДТП произошло сегодня днем на пересечении проспектов Дружбы народов и Московского.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «Жигулей» первой модели вылетел на красный свет и сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу.

«От полученных травм ребенок скончался. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются», – пояснили в Госавтоинспекции.

 

#сбил насмерть #сбил ребенка
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