В Челнах легковушка вылетела на красный и насмерть сбила подростка

Страшное ДТП произошло сегодня днем на пересечении проспектов Дружбы народов и Московского.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «Жигулей» первой модели вылетел на красный свет и сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу.

«От полученных травм ребенок скончался. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются», – пояснили в Госавтоинспекции.