Младенец погиб в ДТП с легковушкой и внедорожником из Башкирии на трассе в Татарстане

Страшное ДТП произошло сегодня в Елабужском районе Татарстана у Колосовки.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель «Нивы» с башкирскими номерами пошел на обгон в запрещенном месте и лоб в лоб столкнулся с «Ладой».

Фото: © очевидцы

В результате аварии погиб 4-месячный младенец, который находился в «Ниве». Еще четверых пострадавших госпитализировали.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, незадолго до аварии малыш стал плакать и мать взяла его из автокресла на руки.