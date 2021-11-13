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Происшествия
13 ноября 2021  22:07
Полина Шевчук

Младенец погиб в ДТП с легковушкой и внедорожником из Башкирии на трассе в Татарстане

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Младенец погиб в ДТП с легковушкой и внедорожником из Башкирии на трассе в Татарстане

Страшное ДТП произошло сегодня в Елабужском районе Татарстана у Колосовки.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель «Нивы» с башкирскими номерами пошел на обгон в запрещенном месте и лоб в лоб столкнулся с «Ладой».

 

Фото: © очевидцы 

В результате аварии погиб 4-месячный младенец, который находился в «Ниве». Еще четверых пострадавших госпитализировали.

 

Фото: © очевидцы 

По предварительным данным, незадолго до аварии малыш стал плакать и мать взяла его из автокресла на руки.

 

Фото: © очевидцы 

 

#погиб ребенок #погиб в дтп
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