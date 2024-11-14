Герой России Максим Шоломов поблагодарил юных зеленодольцев за письма бойцам СВО

В Зеленодольском лицее имени Пушкина состоялась встреча с Героем России, участником чеченской кампании и спецоперации Максимом Шоломовым. Особую благодарность мужчина выразил ребятам, которые пишут письма военнослужащим.

«Там слова из солдатского треугольника по-другому воспринимаются, — рассказал он. — Когда ты мокрый в окопе под минометным обстрелом сидишь и молишься: „Господи, помилуй!“, когда поговорить не с кем, позвонить некому... Разговариваешь со школьницей из какого-то города как будто разговариваешь со всей страной...», — поделился Герой России.

Шоломов всегда знал, что станет военным, и для этого приложил все свои силы. Теперь он объясняет детям, что такое настоящий патриотизм и настоящее мужество.

«Настоящие герои в 20 лет — такие они, нынешние бойцы, — говорит участник СВО, — ни один из них не покинул позиции».

На встрече лицеисты задавали вопросы о том, чего не стыдно бояться в бою, какие школьные предметы помогли в жизни, как учителя вместе с родителями воспитывали ответственность и мужество.

«Насколько сильно изменились у вас чувства после СВО?» — спросила одна из школьниц.

«Когда ты сидишь в окопе и думаешь, что скорее всего ты погибнешь, то вспоминаешь родителей, — при этих словах Максим Владимирович не смог сдержать слез. — Мелкие ссоры кажутся нелепыми, в этот момент кажется, что ты не обо всем поговорил с отцом, что-то важное не сказал матери. Я еще с большим уважением стал относился к старшему поколению, ведь среди них тяжелое прошлое и все они герои. Вот и среди ваших дедушек и бабушек нет непричастных к подвигу — они ведь прошли Великую Отечественную. Все это понимаешь, когда только испытаешь на себе...»

Командир во время спецоперации сохранил жизни 23-м подчиненным, сам потерял при этом руки. Он рассказал, что поступки людей — главное, что определяет их судьбу.

«Когда ты видишь, как самоотверженно все — и кадровые военнослужащие, и мобилизованные, и добровольцы — выполняют свою задачу, когда ты чувствуешь, что вы — одно целое, тебя наполняет любовь к ближнему. С этим связан ответ, почему ты можешь пожертвовать жизнью. Слава русскому солдату и храни нас Бог!» — заключил Максим Шоломов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 17 Героев РФ приехали в Казань. Они проведут уроки мужества в столице Татарстана и еще в десяти районах республики. Прибывшие в город военнослужащие также посетили выставку военной техники «Сила V правде — гордость и Победа».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлены Лилианой Славкиной

Материал подготовлен при участии Лилианы Славкиной