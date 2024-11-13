Десант Героев России в Казани:«Нельзя забывать о подвигах наших предков»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-Информ»

Сегодня 17 Героев России приехали в Казань – они проведут уроки мужества в столице Татарстана и еще в десяти районах республики.

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Прибывшие в столицу военнослужащие также посетили выставку военной техники «Сила V правде — гордость и Победа». Экспозиция, которая расположилась перед Центральным стадионом города, открылась сегодня. На ней представили захваченную российскими военными технику НАТО.

Ирина Лампартер Фото: © Елена Фенина / «Татар-Информ»

«Герои приехали в Казань в рамках акции "Вахта Героев Отечества", которая проводится с 2012 года. В Татарстане мы уже второй раз. В регионы мы выезжаем в год по несколько раз, и сегодня мы провели уже 129 вахт. Мы объездили много городов страны: были и в Калининграде, и в Хабаровске», – рассказала помощник президента Российской Ассоциации Героев Ирина Лампартер.

Как рассказала Лампартер, цель акции — патриотическое воспитание молодежи. Беседуют Герои с учениками старших классов школ, студентами и курсантами.

Раиль Габдрахманов Фото: © Елена Фенина / «Татар-Информ»

В прошлом году к акции присоединился наш земляк Герой России Раиль Габдрахманов. Он рассказал, что провел множество уроков мужества и получил большой опыт общения с молодежью.

«В большинстве наше новое поколение патриотично настроено. Все ведь зависит от родителей. Какой спрос с детей, если их папы и мамы стали забывать о подвигах наших прадедов? Они не ходят на Парады Победы, не рассказывают о своих праотцах. Если мы не говорим о своем прошлом, то детям другим забивают голову. Интернет сейчас заражен теми вещами, которые не приветствуются нашими нравственными нормами: квадроберы, нетрадиционные отношения, непонятные семейные ценности», – отметил офицер.

Раиль Габдрахманов подчеркнул, что именно сейчас очень важно прививать детям патриотизм и рассказывать им о нравственности.

Валерий Куков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участник военных конфликтов в Афганистане и Чечне Герой России Валерий Куков рассказал, что выставка трофейной техники нужное для нашего народа мероприятие, которое позволяет показать, что нет ничего невозможного.

«Не так страшен черт, как его малюют. Любой враг будет разбит и любая техника будет уничтожена, если есть вера в правду и вера в страну. Сейчас против нашей страны воюет вся Европа, и это показывает, что Россию ничего не сломит», – отметил Герой.

Энвер Набиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Герой России, участник СВО из Дагестана Энвер Набиев, считает, что выставка показывает, что мнение о том, что технику НАТО невозможно победить, – просто миф.

«Танки и любая другая техника у них очень хорошо горит. Дело ведь не только в машинах, а в умении применить эту технику. Когда смотришь на такую выставку, поднимается дух патриотизма. Это очень хорошее дело, и надо эту технику показывать людям. Ее нужно показывать и странам НАТО, чтобы они видели, куда все это поставляют и что с этим всем в конце концов происходит», – поделился он.

В ближайшие дни Герои боевых действий прошлых лет и СВО пообщаются со школьниками Татарстана, расскажут им о своих подвигах и патриотизме.