«Все дело в силе духа»: Герой РФ Максим Шоломов о выставке трофейной техники в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три Героя России, Владимир Легошин, майор Энвер Набиев и подполковник Максим Шоломов, посетили выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» в Казани.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО Минобороны России, для военнослужащих, удостоенных звания Героя за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО в составе группировки войск «Центр», была организована индивидуальная экскурсия по выставке. Герои осмотрели трофеи, пообщались с военнослужащими и посетителями, а также поделились своими впечатлениями и историями.

«Хорошо, что ее показывают во многих городах нашей страны. Мы видим, кто бы не оказывал помощь противнику, США, Великобритания, Германия, на полях сражений такой подбитой, сожженной и брошенной техники стоит большое количество. Все дело в правде и силе духа, моя звезда Героя – на 90 процентов заслуга российских солдат», - сказал Герой России подполковник Максим Шоломов.

Выставка «Сила V правде – гордость и победа» является совместным проектом Центрального военного округа, политической партии «Единая Россия», полномочного представительства в УрФО и местных властей. Она уже привлекла внимание свыше 1 миллиона посетителей в различных регионах, включая Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, а также Республику Алтай и автономные округа.

«Выставка показывает хваленое оружие стран НАТО, которое они поставляют на Украину. Это миф, что они обладают самым передовым вооружением и их невозможно победить. Нет, танки и любая другая техника у них очень хорошо горит, дело не в том, у кого лучше вооружение, а в том, кто его может правильно применить и использовать. Данная выставка поднимает патриотизм населения, люди видят мифы об оружии противника, это очень хорошее дело, нужно проводить больше таких мероприятий», - отметил Герой России майор Энвер Набиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 17 Героев РФ приехали в Казань. Они проведут уроки мужества в столице Татарстана и еще в десяти районах республики. Прибывшие в столицу военнослужащие также посетили выставку военной техники «Сила V правде — гордость и Победа».