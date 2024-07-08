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Герой России Иван Додосов поздравил известного художника с бракосочетанием
В День семьи, любви и верности в Пестречиском отделе ЗАГС поженились известный художник Кристиан Апостол и Лилия. На церемонии присутствовали руководитель Пестречинского района РТ Раис Сулейманов и Герой России Иван Додосов. Последний заметил, что рад быть на малой родине рядом с близкими и односельчанами в такой светлый день.
«Вдвойне приятно видеть создание новой семьи. Всегда приятно возвращаться домой, когда знаешь, что тебя там ждут и верят. Желаю вам крепкого семейного счастья и благополучной жизни», — сказал Герой России.
Кристиан познакомился с будущей женой на своей выставке в Набережных Челнах. Их свела любовь к искусству.
«Кристина (Лилия приняла крещение под этим именем — прим. Т-и) посетила мою выставку, увидела мои картины. Произошел какой-то отклик в душе. Потом нашли друг друга через соцсети, начали общаться, поняли, что у нас много общего, одинаковые взгляды на будущее», — рассказал Кристиан.
Кристиан родом из Молдовы, учился в Португалии. Одиннадцать лет он живет в России и зарегистрировал брак как российский гражданин.
«Я всегда восхищался Россией. Хотя не думал, что когда-то окажусь здесь. Со стороны отца русские корни. Приехал как турист в Казань, был в Нижнекамске. Мне нравится Татарстан, здесь удобные условия, очень живые люди, богатая кухня, всё есть для жизни», — заметил художник.
Музыкальным номером молодоженов поздравил народный фольклорный ансамбль русской песни «Калинушка», а золотые юбиляры семейной жизни подарили им горящую свечу как символ домашнего очага. Молодожены в свою очередь передали своим свидетелям букет невесты, а району — картину.
Лилия тоже имеет художественное образование. У влюбленных даже есть совместные картины. Пара живет в жилом комплексе «Царево». Лет через десять они видят себя путешествующими по всему миру с совместными выставками.
Художник использует собственный стиль — ассоциативный символизм. Кристиан также придумал фирменный знак, которым подписывает свои работы. Часть его картин посвящены медийным личностям, политикам и мультперсонажам — Рамилю Муллину, Ольге Бузовой, Чебурашке.
Ранее «Татар-информ» сообщал. что нижнекамский художник показал картины, написанные во время локдауна. Живописец запечатлел, как горожане во время пандемии коронавируса скупали гречку и туалетную бумагу.
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении он подчеркнул, что ценности праздника понятны и близки каждому из жителей республики.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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