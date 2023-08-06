Художник Кристиан Апостол вместе с нижнекамцами раскрасит пятиметровую картину

6 августа впервые в Нижнекамске пройдет летний фестиваль «Оранжевое настроение». Гости и жители города смогут создать творческую картину на холсте под руководством художника Кристиана Апостола и раскрасить летними цветами пятиметровую раскраску. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении культуры города.

Фестиваль состоится впервые и пройдет в парке «Семья». Начало — в 14.00.

Посетителей ждет тест-драйв автомобилей, активные викторины и мастер-классы, игры с аниматорами. Также состоится заезд мини-автомобилей, конкурс детских рисунков, выступление вокалистов музыкального коллектива «Колибри».

Напомним, Кристиан Апостол — художник молдавского происхождения, обучался искусству в столице Португалии Лиссабоне, сейчас живет и работает в Нижнекамске.

Художник работает в собственном стиле — ассоциативном символизме. Кристиан также придумал свой фирменный знак, которым расписывается на своих картинах. Часть его картин посвящены медийным личностям, политикам и мультперсонажам — Рамилю Муллину, Ольге Бузовой, Чебурашке.

Также нижнекамский художник показал картины, написанные во время локдауна. Живописец запечатлел, как горожане во время пандемии скупали гречку и туалетную бумагу.