Более 400 жителей Нижнекамска нарисовали портрет главы исполкома Рамиля Муллина

Более 400 жителей Нижнекамска приняли участие в написании портрета руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина. Шефство над нижнекамцами возглавил местный художник Кристиан Апостол.

«Более 400 жителей Нижнекамска вместе со мной написали портрет Рамиля Муллина, мэра нашего замечательного города Нижнекамск. Никто из нас не знал, что получится в конце. Посмотрев образы и фигуры полотна, у меня возникла идея, что картина должна рассказывать о нашем городе. Надеюсь, Рамилю Хамзовичу понравится наш общий ему подарок», — написал художник на своей странице в социальной сети.

Глава исполкома пока не прокомментировал творческий порыв живописца.

Кристиан Апостол — художник молдавского происхождения, обучался искусству в Лиссабоне (Португалия), живет и работает в Нижнекамске. Создал собственный стиль — ассоциативный символизм, придумал фирменный знак, которым в дальнейшем стал расписываться на своих картинах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кристиан Апостол, изобразивший ведущую Ольгу Бузову с шестью руками и одной ногой, получил признание на биеннале в Венеции. А в период локдауна в 2020 году живописец запечатлел на своих картинах, как горожане скупали гречку и туалетную бумагу.