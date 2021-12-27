Генсек ООН призвал человечество быть готовым к новой пандемии

Человечество должно быть готово к новой пандемии и кризису в сфере здравоохранения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Covid-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Пока мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует», — написал он в своем Twitter.

27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Эту дату провозгласила Генеральная ассамблея ООН в ноябре 2020 года. Этот день принято отмечать просветительской работой, направленной на предотвращение эпидемий.

Некоторые эксперты полагают, что новый штамм коронавируса может стать причиной новой эпидемии из-за своей высокой «заразности».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон»

На сегодняшний день «омикрон» выявлен в 106 странах мира.