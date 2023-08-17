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Руc Тат
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Политика 17 августа 2023 14:42

Генсек НАТО заявил, что решение по поставкам истребителей F-16 Киеву еще не принято

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Страны – члены Североатлантического альянса еще не принимали окончательного решения по поставкам истребителей F-16 Киеву, но такая возможность существует. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в эфире Dagbladet TV.

«Вполне возможно», – ответил генсек альянса.

Он заявил, что позиция объединения по поводу территориальных уступок Украины остается неизменной.

16 июля в Белом доме заявили, что Европа начнет тренировать украинских пилотов на F-16 через «пару недель». При этом госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что Вашингтон передаст Киеву истребители, однако на их поставку потребуется несколько месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявляя об их передаче, США и их союзники по НАТО увеличивают вероятность прямого столкновения с Москвой. О поставках «Абрамсов», F-16 и «контрнаступе» Киева читайте в большом материале «Татар-информа».

#НАТО
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