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Политика 23 июля 2023 18:36

Блинкен рассказал, когда Украине передадут истребители F-16

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Блинкен рассказал, когда Украине передадут истребители F-16
Фото: Wikipedia.org

США передадут Украине истребители F-16, однако на их поставку потребуется несколько месяцев, заявил в эфире CNN госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

В интервью он подчеркнул, что перед передачей самих самолетов важно подготовить ВСУ к их эксплуатации и «разумному применению».

«Дело не только в самом оборудовании. Речь идет об обучении, обслуживании, возможности использования в общевойсковых операциях», — объяснил он.

16 июля в Белом доме заявили, что Европа начнет тренировать украинских пилотов на F-16 через «пару недель».

#истребители #США #Украина
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