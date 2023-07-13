Лавров: Поставка Украине F-16 будет рассматриваться как ядерная угроза России

Россия обеспокоена риском появления истребителей F-16 на Украине. Заявляя об их передаче, США и НАТО увеличивают вероятность прямого столкновения с Москвой, заявил в интервью «Ленте.ру» глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что F-16 способны нести ядерное оружие, поэтому их появление на Украине будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Москве не будет достаточно «никаких заверений».