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Лавров: Поставка Украине F-16 будет рассматриваться как ядерная угроза России
Россия обеспокоена риском появления истребителей F-16 на Украине. Заявляя об их передаче, США и НАТО увеличивают вероятность прямого столкновения с Москвой, заявил в интервью «Ленте.ру» глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что F-16 способны нести ядерное оружие, поэтому их появление на Украине будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие», — подчеркнул министр.
Лавров добавил, что Москве не будет достаточно «никаких заверений».
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