Белый дом: Европа начнет тренировать украинских пилотов на F-16 через «пару недель»

Норвежский F-16

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Программа обучения украинских пилотов в странах Европейского Союза полетам на истребителях F-16 Fighting Falcon американского производства может начаться уже через две недели. Об этом заявил помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«<…> мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских летчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — объяснил американский чиновник задержку в старте программы, на которую уже обратили внимание СМИ.

Салливан также заверил, что Штаты не будут затягивать процесс выдачи разрешения на обучение и процесс передачи всего необходимого для его начала. «Президент [Джо Байден] дал зеленый свет, и мы дадим разрешение <…>», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что обучение украинских летчиков полетам на F-16 предполагается начать в августе в Дании, а региональный учебный центр должен быть создан в Румынии.

Upd. (22.42): В мае стало известно, что США и их союзники собираются передать Украине истребители F-16. Украинская сторона настаивала на этих поставках с конца прошлого года. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что передаче Украине этих самолетов будет рассматриваться как ядерная угроза России.