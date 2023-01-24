Генсек НАТО заявил о скором согласовании поставок танков Leopard Киеву

В ближайшее время страны НАТО непременно смогут договориться по поставкам Киеву танков, в том числе и немецких Leopard. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

«Мы сегодня обсуждали поставки танков Leopard. Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо», – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он отметил, что в случае положительного решения Германии в этом вопросе потребуется еще некоторое время для организации поставок и обучения военных, поэтому генсек призвал страны-члены объединения заняться подготовкой украинских экипажей.

МИД Польши накануне высказал мнение, что ФРГ может столкнуться с международной изоляцией при отказе поддержать передать вооружение Киеву. О намерении поставить украинским властям 14 танков Leopard 2 немецкого производства польское правительство заявило 11 января, передать танки также готовы Дания и Финляндия. Однако отправка танков Leopard ВСУ должна быть одобрена напрямую Германией, что обусловлено исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения.

Президент РФ Владимир Путин с момента начала спецоперации 24 февраля 2022 года неоднократно заявлял о том, что «накачивание Украины оружием» не способствует мирному решению конфликта, а только затягивает его.