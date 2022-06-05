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Ру Тат
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Политика
5 июня 2022  11:52

Путин: Поставляя Украине оружие, Запад пытается затянуть конфликт

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Президент России Владимир Путин считает поставки вооружения Киеву бесполезными и призванными затянуть конфликт. Однако если Украина получит ракеты дальнего действия, Москве придется нанести удары по объектам, которые пока не становились целями.

«Если они будут поставляться, то мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал глава государства в  интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Президент РФ не опасается поставок систем залпового огня из США. Украина уже имела ракеты такой дальности. Киев просто восполняет потери, подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #спецоперация
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