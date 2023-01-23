МИД Польши пригрозил ФРГ международной изоляцией в случае отказа поставить танки Киеву

В случае отказа ФРГ поставить Украине танки Leopard, она может попасть в международную изоляцию, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», – сказал польский дипломат. Он добавил, что «большая игра, которая сейчас ведется» касается не только победы Украины, но и всего американского влияния в Европе и «немцы и французы это хорошо понимают».

Днем ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова согласиться на поставку танков немецкого производства Украине. Мулярчик обратил внимание на то, что это новое заявление из Берлина наглядно демонстрирует эффект от давления стран Центральной и Восточной Европы, Великобритании и США.

Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за крупных поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил западных партнеров о том, что любые грузы, содержащие технику для военной помощи Украине, станут законной целью для России. Президент РФ Владимир Путин с момента начала спецоперации 24 февраля также неоднократно заявлял о том, что «накачивание Украины оружием» не способствует мирному решению конфликта, а только затягивает его.