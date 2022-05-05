Генменеджер Валиуллин раскрыл сильные стороны Семенова после перехода в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал причины подписания контракта Кирилла Семенова с казанским клубом. Форвард сегодня подписал контракт с татарстанской командой на два года.

«Семенов – один из лучших российских форвардов, он умеет работать на партнёров, создавать моменты и самостоятельно забрасывать важные шайбы. Возраст даёт Кириллу перспективу развития, а клубу – стабильность в центральной линии. Мы рассчитываем на лидерские качества игрока и его опыт выступления в чемпионской команде», - приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Ранее «Ак Барс» официально объявил о переходе в казанский клуб Динара Хафизуллина, Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.

Кроме того, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал, в котором раскрыла причины переезда Войнова и Шипачева в Казань.