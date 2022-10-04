Гендиректор Запорожской АЭС признался в передаче данных о станции украинским спецслужбам

Гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова «выдворили» на подконтрольную киевскому режиму территорию после того, как он признался в связях с украинскими спецслужбами. На канале «Россия-24» был показан видеофрагмент с признанием, передает ТАСС.

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры, — рассказал Мурашов. — И суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции».

Он отметил, что знал про повреждения, которые наносились станции в результате обстрелов со стороны Киева. По его словам, все эти повреждения могли привести к ЧС, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, пока устраняет нанесенный урон.

«И самый вероятный вариант обстрелов — они велись со стороны Днепра, со стороны Украины», — сказал Мурашов.

С июля Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. В начале сентября на станции побывала миссия МАГАТЭ, однако российская сторона увидела предвзятость в докладе международного агентства.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.