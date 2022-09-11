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Ру Тат
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Экология
11 сентября 2022  20:42

МАГАТЭ начало консультации по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС

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В МАГАТЭ сообщили о начале консультации по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. Об этом передает РИА Новости. 

В международном агентстве отметили, что в субботу была восстановлена резервная линия электропередачи, ведущая к станции, — это позволило оператору остановить последний действующий реактор.

«Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации», — сказано в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

Миссия агентства прибыла на станцию 1 сентября. Экспертам показали пострадавшие при обстрелах участки. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам пребывания на Запорожской АЭС, в котором призвала немедленно прекратить обстрелы.

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