МАГАТЭ начало консультации по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили о начале консультации по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. Об этом передает РИА Новости.

В международном агентстве отметили, что в субботу была восстановлена резервная линия электропередачи, ведущая к станции, — это позволило оператору остановить последний действующий реактор.

«Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации», — сказано в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

Миссия агентства прибыла на станцию 1 сентября. Экспертам показали пострадавшие при обстрелах участки. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам пребывания на Запорожской АЭС, в котором призвала немедленно прекратить обстрелы.