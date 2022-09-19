Росатом обвинил МАГАТЭ в политических мотивах при публикации доклада про ЗАЭС

К информации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о ситуации на атомной станции в Запорожье примешивается политическая составляющая, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сотрудников миссии Лихечев назвал «грамотными и образованными людьми, которые прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает». Он подчеркнул, что они в постоянном режиме передают эту информацию в Вену, однако при этом действуют исходя из политических мотивов.

«На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции — она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом», — пояснил Лихачев. (цитата по Газете.ru).

Напомним, в своем докладе о ситуации на ЗАЭС МАГАТЭ призвала немедленно прекратить обстрелы станции, подчеркнув, что в противном случае это грозит страшными последствиями. Авторы обратили внимание на то, что обстрелы пока не привели к возникновению чрезвычайной ситуации, но они все еще угрожают ядерной безопасности и могут привести к радиологическим последствиям.