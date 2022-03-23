Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Конфликт арбитра Мешкова и Слуцкого был спровоцирован»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с судейским скандалом после игры 21-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» – «Ростов». По словам футбольного функционера, конфликт между Леонидом Слуцким и Виталием Мешковым был спровоцирован.

«Конфликт с Мешковым и Слуцким спровоцирован, у них же уже был скандал. У них было много нюансов, и это тоже связано. Да и вообще, мы все сейчас живем под давлением, одно на другое наложилось и пошло. Слуцкий не говорит, что судья ошибся. Он просит объяснить, где рука, а где пенальти. Это же не трудно. Вопрос коммуникации, подошел и ответил. А когда люди начинают разговаривать грубо, все это и провоцирует конфликты. Это больше человеческая история», – цитирует Сайманова РИА Новости.

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова, после чего казанский клуб обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи, но никакой реакции от РФС не получил.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».