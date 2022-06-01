«Газпром» остановил поставки газа датской компании Orsted и немецкой Shell Energy

«Газпром» полностью прекратил экспорт газа датской компании Orsted Salg & Service и немецкой Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях. Об этом госкорпорация сообщила в своем Telegram.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле <...> в соответствии с Указом Президента России №172 от 31.03.2022 года», – сказано в заявлении.

30 мая Дания официально отказалась переходить нас рассчеты за российский газ в рублях и решила продолжить оплачивать поставки в евро. Днем позже «Газпром» объявил, что с 1 июня остановит поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted. По этой же причине российская газовая компания ранее прекратила поставки нидерландской фирме GasTerra.

Напомним, 31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Президент подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям.