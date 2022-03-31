Россия остановит контракты на поставку газа странам, отказавшимся от оплаты в рублях

Отказ недружественной страны от оплаты поставок газа в рублях будет считаться неисполнением обязательств и приведет к соответствующим последствиям. Об этом во время совещания по авиаотрасли рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Недружественные государства должны перейти на российскую валюту с 1 апреля.

«Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными государствами. По документу для оплаты поставок им будут созданы рублевые счета в «Газпромбанке».