Нидерландскую компанию GasTerra уведомили о прекращении поставок газа с 31 мая

«Газпром» уведомил нидерландскую компанию GasTerra о прекращении экспорта российского газа с 31 мая из-за отказа от расчетов по новой установленной схеме, сообщает РИА Новости.

Таким образом, по текущему контракту с Россией Нидерланды недополучат 2 млрд куб. метров газа.

31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Президент подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям.

Ранее Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию за неуплату по новым правилам.

30 мая датская компания Orsted также отказалась переходить нас рассчеты за российский газ в рублях, заявив, что в случае прекращения транзита из РФ будет закупать газ на европейском рынке.