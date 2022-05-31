«Газпром» остановит поставки топлива для компаний из Германии и Дании

«Газпром» объявил, что с 1 июня остановит поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted. Об этом со ссылкой на «Газпром экспорт» сообщает РИА Новости.

«Датская компания Orsted уведомила ООО „Газпром экспорт“, что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях <...> Shell Energy Europe Limited <...> не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях», — отмечается в сообщении.

Поставщик подчеркнул, что европейские партнеры также не оплатили поставки газа в апреле. Это и стало причиной остановки подачи топлива.

В датской компании добавили, что поставки газа прекратятся в 6.00 по местному времени.

Ранее стало известно, что «Газпром» по этой же причине прекратил поставки нидерландской фирме GasTerra.

Напомним, что с 1 апреля торговля газом с недружественными государствами осуществляется в рублях. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, принятая мера поможет отказаться от использования в расчетах долларов и евро и поспособствует укреплению российской валюты.