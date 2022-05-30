Дания отказалась рассчитываться за газ из России в рублях

Датская компания Orsted отказалась переходить нас рассчеты за российский газ в рублях и решила продолжить оплачивать поставки в евро. Энергетическая организация не исключает прекращения поставок топлива из России.

«По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Orsted», – заявили в компании, отметив, что прекращение транзита газа в Данию станет нарушением контракта со стороны РФ.

В Orsted, однако, подчеркнули, что если сотрудничество с Россией все же прекратится, то компания будет закупать голубое топливо на европейском рынке.

31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Президент подчеркнул, что отказ от такого способа оплаты будет расцениваться как нарушение обязательств и приведет к последствиям.

Ранее Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию за неуплату по новым правилам.