Галимова: В Татарстане решений о введении новых ограничений из-за Covid-19 пока нет

Власти Татарстана пока не принимали решений о введении новых ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Каждый регион в меру своих полномочий принимает решения, исходя из эпидситуации. В республике решений подобных [пока] не принято», — подчеркнула собеседница агентства.

«При этом мы исходим из того, что на стабильность ситуации напрямую влияет темп вакцинации. Только это может повлиять на достаточную иммунизацию населения, которая может уберечь жизни и здоровье татарстанцев, а значит, и избежать принятия ограничений», — уточнила Галимова.

Ранее о борьбе с коронавирусом в Татарстане ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице России, с 15 по 19 июня в городе объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также решил ужесточить коронавирусные ограничения. А власти Ивановской области установили посты ДПС на въезде в регион, чтобы проверять наличие справок о вакцинации.