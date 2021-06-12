Собянин ввел в Москве жесткие коронавирусные ограничения до 20 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Covid-19 в столице России.

С 15 по 19 июня в городе объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Решение затрагивает предприятия и организации всех форм собственности, не работающие в выходные. Впрочем, оно не касается компаний, относящихся к стратегическим отраслям или необходимым для обеспечения работы городской инфраструктуры.

Кроме того, с 13 июня работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса. Особенно это касается работников старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями (если они не были привиты).

Помимо этого, на период с 13 по 20 июня в Москве закроются детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах, а также зоопарки. Заведения общественного питания, ночные клубы и дискотеки перестанут обслуживать посетителей в ночное время, с 23 до 6 часов (за исключением работы на вынос). В парках окажутся закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки и пункты проката.

Представителей старшего поколения мэрия столицы страны просит воздержаться от поездок, остаться дома или на даче. Всем гражданам власти города напоминают о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Накануне в Москве был зарегистрирован 6 701 новый случай коронавируса. Отметив в этом контексте, что, «похоже, <…> сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь», Сергей Собянин призвал всех «активнее вакцинироваться».

«Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», — резюмировал он.